AVELLA. Truffa agli anziani, massima attenzione. “Ecco l’auto dei truffatori”

Ci hanno appena inviato questa segnalazione, si tratterebbe di sconosciuti che cercano di accedere nelle abitazioni delle persone anziane e sole con l’inganno, spacciandosi per parenti o amici, ma si tratta di ladri e truffatori !! Non aprite agli sconosciuti !!! CONDIVIDETE e AVVERTITE LE PERSONE ANZIATE SOLE IN CASA !!! Intanto stanno per essere avvisate anche le forze dell’ordine.

Nella foto l’auto che corrisponderebbe a quella dei truffatori, immortalata da una telecamera privata di un cittadino avellano.

