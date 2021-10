AGRICOLTURA: COLDIRETTI CAMPANIA, DA PNRR E PSR FONDI PER 1,2 MILIARDI

Regione investire 80 milioni di euro per far fronte al covid, oggi assistiamo ad una rinnovata e forte volontà politica di immettere liquidità nel settore agricolo. Un ringraziamento particolare, oltre al governatore, va all’assessore all’agricoltura Nicola Caputo e al presidente della Commissione Bilancio Franco Picarone.”

Le misure e i progetti interessati dalla richiesta di finanziamento sui fondi del PNRR sono:

– Misura 4 , tipologia di intervento 4.1.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”;

– Progetto Integrato Giovani ,costituito dalla combinazione della tipologia di intervento 4.1.2 “Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l’ inserimento di giovani agricoltori qualificati “e 6.1.1 “Premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo di azienda agricola”;

– Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale, costituito dalla combinazione della tipologia di intervento 7.6.1 “ Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale “ e della tipologia di intervento 6.4.2 “Creazione e Sviluppo delle attività extra agricole nelle zone rurali “.

I fondi richiesti sul PNRR sono così suddivisi: oltre 244 milioni di euro per la misura 4.1.1, quasi 309 milioni di euro per il Progetto Integrato Giovani; oltre 42 milioni di euro per la misura 4.4.2, oltre 45 milioni di euro per il Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale.

