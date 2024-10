AVELLA: Si è tenuto il Seminario sul Castello tra Sicurezza e Conservazione, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Avellino. VIDEO

Oggi, mercoledì 23 ottobre 2024, presso la Sala Alvarez del Comune di Avella, si è tenuto un seminario formativo di grande importanza dal titolo “Il Castello di Avella: Tra Sicurezza e Conservazione”. L’iniziativa, organizzata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino con il patrocinio del Comune di Avella, ha rappresentato una preziosa occasione per approfondire le sfide legate alla tutela e valorizzazione di uno dei monumenti più rappresentativi del territorio, il Castello di Avella.

L’evento ha avuto inizio alle 15:30 con una visita all’antico maniero, durante la quale il personale specializzato ha illustrato ai partecipanti la storia e l’importanza del sito, fornendo un quadro dettagliato sul valore storico e architettonico del castello.

Alle 17:30, il seminario è proseguito presso la Sala Alvarez del Comune, dove si sono susseguiti interventi di rilievo. Tra i partecipanti di spicco, l’Ing. Giovanni Acerra, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Avellino, ha aperto il convegno, sottolineando l’importanza della formazione continua per i professionisti del settore, soprattutto in materia di conservazione del patrimonio storico. L’Arch. Giuseppe Mollo, esperto in restauro dei monumenti, ha presentato una relazione approfondita sugli interventi conservativi eseguiti sul Castello di Avella, spiegando le tecniche moderne adottate in linea con le attuali normative di sicurezza e tutela dei beni culturali.

Le conclusioni sono state affidate all’Ing. Susanna Maria Vigliotta, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri, che ha ribadito l’importanza di un impegno costante nella salvaguardia del patrimonio storico e ha evidenziato come eventi di questo tipo rafforzino la consapevolezza e la partecipazione della comunità locale.

Durante l’incontro sono state affrontate tematiche cruciali, come la sicurezza strutturale e le nuove tecnologie applicate al restauro dei monumenti, offrendo spunti utili ai professionisti presenti e promuovendo una riflessione approfondita sulle modalità di intervento più appropriate per tutelare il patrimonio culturale.

Questa iniziativa rappresenta un importante passo verso la promozione della conoscenza e della valorizzazione di un bene culturale di grande valore storico, rafforzando l’impegno della comunità di Avella nella salvaguardia del proprio patrimonio.

Guarda le nostre interviste nel video allegato per scoprire di più sugli interventi dei relatori e sulle tematiche affrontate.