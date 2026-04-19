Avella, “Ritrovarsi in piazza”: la Pro Loco Clanis rilancia la vita sociale a Piazza Convento

AVELLA – Ridare anima e voce a uno dei luoghi simbolo del paese. Con questo obiettivo la Pro Loco Clanis Avella promuove l’iniziativa “Ritrovarsi in piazza”, in programma il 9 maggio 2026 alle ore 18.00 ad Avella, con l’intento di riportare al centro della comunità Piazza Convento.

L’evento, dichiaratamente senza connotazioni politiche, nasce come un incontro aperto a tutti, pensato per favorire il dialogo tra cittadini di ogni età. “Le generazioni si incontrano. Parliamone insieme” è il messaggio che accompagna l’iniziativa, sottolineando la volontà di creare uno spazio di confronto autentico e partecipato.

Attraverso un appello sentito, la Pro Loco invita la cittadinanza a non restare spettatrice, ma a diventare protagonista del futuro del paese. L’obiettivo è contrastare il progressivo svuotamento degli spazi pubblici e restituire vitalità a una piazza che per anni è stata punto di riferimento per la socialità locale.

“Una piazza vive solo se qualcuno la vive” è lo slogan scelto, un invito concreto a tornare a incontrarsi, condividere idee, esperienze e anche preoccupazioni legate alla vita quotidiana del territorio. Non si tratta di un semplice evento, ma di un momento di riflessione collettiva, in cui ogni voce – dai più giovani agli anziani – potrà trovare spazio.

L’auspicio degli organizzatori è quello di vedere una partecipazione ampia e trasversale, capace di trasformare l’incontro del 9 maggio in un primo passo verso una rinnovata coesione sociale.

Un invito, dunque, a riappropriarsi della piazza e a riscoprire il valore dello stare insieme: perché una comunità cresce davvero solo quando si incontra.