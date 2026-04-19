Avella, mobilitazione contro l’antenna 5G in via Pace: assemblea pubblica il 23 aprile

AVELLA – Si accende il dibattito in città sul progetto di installazione di un’antenna 5G in via Pace, nei pressi del cimitero comunale. A promuovere la mobilitazione è il “Comitato No 5G Avella”, che ha organizzato un incontro pubblico per informare e coinvolgere la cittadinanza.

L’assemblea si terrà il 23 aprile alle ore 19.00 presso le Suore Canossiane e si presenta come un momento di confronto aperto a tutti: cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali. L’invito è rivolto esplicitamente anche al sindaco, alla maggioranza consiliare, al capogruppo dell’opposizione e a tutti i consiglieri comunali, chiamati a partecipare al dibattito su una questione che sta dividendo l’opinione pubblica locale.

Al centro della protesta c’è la volontà di impedire l’installazione dell’antenna 5G nell’area indicata, ritenuta sensibile da parte dei promotori sia per la vicinanza al cimitero sia per le possibili implicazioni ambientali e sanitarie, tema su cui il comitato chiede maggiore chiarezza e approfondimento.

Lo slogan scelto, “Uniti si vince!”, sintetizza lo spirito dell’iniziativa: fare fronte comune per incidere sulle decisioni riguardanti il territorio. L’incontro del 23 aprile rappresenterà dunque un passaggio importante per comprendere gli sviluppi della vicenda e per dare voce alle diverse posizioni in campo.