AVELLA. Prende il via il laboratorio teatrale targato Teatro Biancardi con professionisti eccellenti.

Dal 27 Settembre presso il Teatro D. Biancardi sito in Avella (AV) parte il laboratorio teatrale rivolto a tutti coloro vogliano scoprirsi e scoprire il mondo del teatro, a partire dai sette anni di età. Il corso prevede due incontri settimanali nei giorni di lunedì e mercoledì e sarà diviso in fasce di età tra ragazzi (fino a 13 anni di età) e adulti.

Un’occasione irripetibile sotto la direzione artistica di Alessandro Balletta, attore diplomato alla Scuola del Teatro Stabile di Napoli. Ha lavorato con alcuni dei più importanti attori (Eros Pagni, Angela Pagano) e produzioni italiane (Teatro Stabile di Napoli, Teatro di Genova, Teatro Stabile di Catania, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, La Pirandelliana, Teatro Sannazzaro). Ha inolte preso parte a produzioni internazionali come Le Troiane (Regia di Valery Fokin, direttore del Teatro Alexandrinsky di San Pietroburgo). Prende parte alla quarta stagione de L’Amica geniale con un ruolo minore. Vincitore del Premio Angrisano 2022 al miglior attore.

Balletta sarà coadiuvato da una squadra di professionisti del settore, in particolare attraverso lezioni di recitazione, storia del teatro, dizione, biomeccanica, training psico-fisico, canto, movimento coreografico, elementi di drammaturgia, elementi di illuminotecnica e fonica.

Inoltre non mancheranno workshop dedicati alle materie di cinema e recitazione televisiva, approfondimenti e incontri su costumi, trucco, parrucco, marketing teatrale, ecc..

Questo è solo una delle prime novità della stagione 2023/24, presto sarà presentato il cartellone della prossima stagione teatrale e tante altre sorprese e novità!

Per ulteriori informazioni e iscrizione al laboratorio contatta: 3792377322 – info@mens-lab.it