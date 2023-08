A GROTTAMINARDA È IL GIORNO DI ANDREA SANNINO.

Grottaminarda è pronta ad accogliere il grande concerto di Andrea Sannino. Il live tour 2023, “Mosaico”, del cantate partenopeo fa tappa questa sera alle ore 22.00 a Piazzale Padre Pio, quale evento di punta della 132esima edizione del Festone.

Previsto l’arrivo di fan da tutta la regione per ascoltare la voce dell’autore di “Abbracciame”, brano che ha spopolato sui social e sulle piattaforme, divenuto emblema del difficile momento del lock down durante la pandemia.

Adesso Sannino sta portando in giro per l’Italia in suo nuovo album, “Mosaico”, appunto, che unisce i tasselli e le sfumature della sua vita. Brani estremamente romantici ed altri più “urban” quali “Ammore”, “Nu raggio ‘e sole”, ” Oro”, per citarne solo alcuni. Il disco, infatti, si avvale del contributo di artisti come Mario Biondi, Franco Ricciardi, Gigi Finizio, Clementino.

Dunque si preannuncia un concerto davvero emozionante ed al termine la festa continua in Piazza XVI Marzo, con lo spettacolo di musica italiana da ballare e cantare: “Bar Italia Showtime Original Tour 2023”.

Il Festone 2023 organizzato dal Comitato Festone con il patrocinio della Parrocchia di Santa Maria Maggiore e del Comune di Grottaminarda, sta registrando una grande partecipazione popolare. Sette giornate ricche di iniziative con un occhio alla tradizione ed uno alle novità.

Nella giornata di ieri momenti di sentita devozione nel corso della processione dei tre Santi, San Tommaso, San Rocco e Sant’Antonio e poi il piacevolissimo concerto del giovane Gabriele Esposito che ha visto una Piazza XVI Marzo gremita.