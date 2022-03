AVELLA. Il Convento apre le porte ai profughi, accolti 18 ucraini. Foto

Nonne e mamme con i propri figli sono stati accolti in serata presso il Convento della SS. Annunziata dal parroco Don Giuseppe Parisi, dal sindaco Vincenzo Biancardi, da Suor Danila e altri rappresentanti delle istituzioni religiose che operano con la Caritas. I volontari del Forum dei Giovani, dell’Azione Cattolica e del Gruppo Scout, coadiuvati dalla Protezione Civile e dalla Polizia Municipale, hanno allestito un piccolo buffet di benvenuto ed hanno curato la logistica affinché gli ospiti trovassero un clima familiare e sereno dopo un viaggio doloroso ed estenuante, sono state sistemate le camere, la cucina e le sale. La rete dell’accoglienza si é attivata subito e molti cittadini benefattori hanno donato generi alimentari e quanto occorre per la permanenza presso la struttura che é stata messa a disposizione per volere del parroco e della diocesi. Nei prossimi giorni e mesi la stessa rete di accoglienza si mobiliterà affinché gli ucraini trovino ulteriore sostegno in attesa di risvolti. Al momento la situazione in Ucraina é critica e non ci sono le condizioni per la pace. Il Comune di Avella presso il Palazzo Baronale ha attivato un punto informativo dove la rete territoriale, formata da volontari e associazioni, per gli aiuti umanitari lavorerà intensamente al fine di gestire al meglio l’emergenza. L’amministrazione comunale ha dato la sua disponibilità per seguire nei prossimi mesi sia le famiglie ospitate nel Convento sia quelle ospitate presso abitazioni private. Serviranno prevalentemente generi alimentari per adulti e bambini a lunga conservazione ma anche contributi in denaro per sostenere altre spese tra cui luce e gas. Il popolo ma anche e le Associazioni unite si stanno mostrando molto solidali e collaborano concretamente.

