Trascorri la festa del papà insieme all’U.S. Avellino 1912 presso l’official store di via Cannaviello. Vieni a scoprire la cravatta U.S. Avellino disponibile in tiratura limitata (solo 100 pezzi). Sabato, 19 marzo 2020, dalle ore 11.00 una delegazione dell’Us Avellino prima squadra e del settore giovanile, incontrerà tutti coloro i quali si recheranno presso lo store.

Giovanni D’Agostino, amministratore unico della Idc, commenta: “Nel giro di pochi giorni siamo al secondo evento presso il nostro store per abbracciare i nostri tifosi. – Di padre in figlio – questo è il nostro motto per non far perdere l’amore per i colori biancoverdi. Tutti noi, ci siamo avvicinati al mondo del calcio grazie ai nostri genitori che da piccoli ci portavano a far vedere i nostri beniamini. Questa giornata, è un modo per riavvicinare l’Avellino ai tanti tifosi dopo questi anni difficili condizionati dal covid dove la società ha vissuto lontano dal proprio pubblico. Il calcio, l’Avellino, i club in generale, non esisterebbero senza i tifosi.”

adsense – Responsive – Post Articolo