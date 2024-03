AVELLA. Il 10 marzo visita al museo, aperitivo e concerto con quartetto di sassofoni allo SmartCultureHub.

Il secondo appuntamento con la rassegna “Serate Armoniche” propone, domenica 10 marzo, l’esibizione di un quartetto di sassofoni San Pietro a Majella per un concerto-aperitivo dal titolo “Dal barocco all’avanguardia in quartetto Sax” . Al sax soprano Antonio Fuoco, sax alto Mario Savarese, sax tenore Gennaro D’andretti e sax baritono Federico Siciliani con la direzione artistica e musicale di Maria Sirignano e Antonio Larizza. L’accoglienza dei partecipanti è prevista per le ore 18.00 presso lo SmartCultureHub sito in Corso Vittorio Emanuele Avella 23 (Av) dove si consumerà un aperitivo e successivamente si potrà assistere al concerto che avrà inizio alle 18.30. Possibilità di abbinare al concerto la visita al museo archeologico MIA di Avella e all’Anfiteatro prevista tra dalle 16.30 alle 18.00.

L’evento prevede un contributo di partecipazione e la prenotazione obbligatoria contattando al numero 3458282411 – 0814611186.