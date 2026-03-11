Avella, guasto alla rete: disagi per la fibra in diverse zone della città

Disagi alla rete in alcune aree di Avella a causa di un danno verificatosi nel nei pressi dell’incrocio tra via Vittorio Alfieri e via Alessandro Manzoni.

Secondo le prime informazioni, il problema sarebbe stato causato accidentalmente durante alcuni lavori nella zona, con il danneggiamento di un tombino che ospita infrastrutture della rete. L’incidente ha provocato l’interruzione della connessione in fibra ottica in diverse aree del paese, tra cui anche una Farmacia che ha visto interrotto il proprio servizio online.

Le zone maggiormente interessate dal disservizio risultano essere la cosiddetta zona delle cooperative, l’area del Purgatorio e parte della periferia di Avella, dove numerosi utenti stanno riscontrando difficoltà o totale assenza di collegamento internet.

Il problema è stato segnalato ai tecnici, che dovrebbero intervenire nella mattinata di domani per ripristinare il guasto e riportare la situazione alla normalità.

Nel frattempo, i residenti e le attività della zona stanno affrontando i disagi legati alla mancanza di connessione, ormai indispensabile per lavoro, studio e servizi quotidiani.