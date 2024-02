AVELLA – Gli alunni dell’Infanzia dell’ IC “Mons. P. Guerriero” in piazza per Carnevale

Questa mattina tutti gli alunni dell’Infanzia dell’ Istituto Comprensivo “Monsignor P. Guerriero” , accompagnati dal corpo docenti, hanno effettuato un’uscita didattica sul territorio. I piccoli si sono recati a piedi dal loro plesso fino a piazza Convento.Camminare a piedi, fare una passeggiata permette ai bambini di percepire il paese a propria misura, li sensibilizza nei confronti dell’ambiente e li fa sentire parte integrante e attiva del proprio quartiere. Stimolare positivamente i più piccoli con queste iniziative consente di avere domani dei cittadini più consapevoli di ciò che li circonda.

Giunti in piazza Convento i discenti si sono cimentati in giochi e balli di gruppo.

L’sercizio fisico in età evolutiva è essenziale non solo per lo sviluppo motorio, ma anche per quello psicologico e comportamentale. In questo ambito i benefici della danza sono innumerevoli, si tratta infatti di una delle discipline motorie più complete in assoluto, perché permette ai bambini oltre al movimento anche il contatto con le proprie emozioni.

I piccoli alunni si sono divertiti tantissimo e mascherati hanno festeggiato il Carnevale in piazza, grande è stata la partecipazione delle famiglie e anche dei negozianti che si sono affacciati per ammirare la sfilata dei bambini. Gli alunni poi sono rientrati a scuola, dove hanno fatto una merenda luculliana e scattato le foto di gruppo.(L.C.)