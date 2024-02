Carnevale a Pollena Trocchia (NA), la sfilata rinviata a sabato 17 febbraio causa maltempo

La sfilata di Carnevale organizzata per domenica pomeriggio dal Comune di Pollena Trocchia e dalle tre parrocchie del territorio – parrocchia della Santissima Annunziata, parrocchia di San Gennaro, parrocchia di San Giacomo Apostolo – è stata rinviata a causa del maltempo previsto per l’intera giornata dell’11 febbraio. Il nuovo appuntamento è fissato per sabato 17 febbraio, sempre alle ore 16. «Abbiamo atteso fino ad oggi nella speranza che le previsione metereologiche subissero delle variazioni in positivo, ma purtroppo non c’è spazio per dubbi: l’intera giornata di domenica sarà caratterizzata dalla pioggia. Inevitabile, dunque, la decisione presa. Ma la festa è solo rimandata di qualche giorno» hanno spiegato dalla casa comunale il sindaco Carlo Esposito e il vicesindaco con delega agli eventi Francesco Pinto.