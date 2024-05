NAPOLI. Controlli in Piazza Garibaldi e zone limitrofe.

Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Napoli nell’area di Porta Nolana al fine di contrastare efficacemente la presenza dei cc.dd. “mercati illegali”.

In particolare, nella giornata di domenica, gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia, i militari del SIO di Napoli, gli operatori della Guardia di Finanza, con la collaborazione del Reparto Mobile di Napoli, dei Carabinieri del Reggimento e l’ausilio di personale della Polizia Locale e dell’A.S.I.A., hanno controllato le zone di corso Garibaldi e le aree limitrofe come piazza Mancini, piazza Garibaldi e le vie Poerio, Diomede Marvasi, Caracciolo di Bella, e Raffaele Conforti.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno prelevato numerosi capi di abbigliamento e merce di vario genere, per un peso complessivo di circa 48 quintali, che, grazie alla presenza del compattatore dell’ASIA, sono stati immediatamente smaltiti, mentre l’area è stata liberata e ripulita. Ancora, sono state identificate 40 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, e controllati 2 veicoli.