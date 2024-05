Gigi D’Alessio al Vulcano Buono: firmacopie dell’ultimo album “FRA”

Prosegue il maggio musicale al Vulcano Buono di Nola. Il prossimo appuntamento in calendario si annuncia esplosivo: il firmacopie di Gigi D’Alessio che autograferà il suo ultimo album intitolato “FRA”.

Domenica 26 maggio, alle ore 17.00, il cantautore, compositore, produttore discografico e showman da record per eccellenza, incontrerà i suoi fan. Dopo oltre trent’anni di carriera sempre sulla cresta dell’onda e più di 30 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, D’Alessio è pronto ad incontrare i tantissimi e appassionati ammiratori in “Piazza Capri” per firmare le copie dell’ultimo album intitolato “FRA”!

Ambasciatore della musica napoletana nel mondo, D’Alessio il 24 maggio lancerà il suo nuovo Cd “FRA” (Columbia Records / Sony Music Italy) con una tracklist composta da 10 brani e numerosi featuring, con Elodie, Alessandra Amoroso, Guè, Clementino, Geolier, Ernia e il figlio LDA.

il Vulcano Buono offre ai suoi clienti la possibilità di un nuovo incontro con una star della musica, nell’ottica di un nuovo corso per il centro, sempre più agorà capace di unire business, arte e divertimento.