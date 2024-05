TUFINO. Gli Arcobalenati presentano la Seconda Edizione dei Giochi di una Volta e la Sagra del “Cuzzitiello”

Domenica 16 giugno 2024, la piazza Felice Esposito, adiacente al Comune di Tufino, si trasformerà in un vivace scenario di giochi, musica e sapori tradizionali. Gli Arcobalenati sono lieti di presentare la seconda edizione dei “Giochi di una volta” e la tanto attesa sagra del “Cuzzitiello”.

Giochi Tradizionali per Tutte le Età

Dalle ore 16:00 alle 19:00, bambini e adulti sono invitati a trascorrere un allegro pomeriggio riscoprendo i giochi di una volta. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per le nuove generazioni di scoprire e apprezzare i passatempi che hanno segnato l’infanzia di molti.

Divertimento e Spettacolo

Ospite speciale del pomeriggio sarà Spider-Man, pronto a stupire e divertire i più piccoli con la sua presenza. A seguire, l’evento continuerà con balli latinoamericani e musica dance, promettendo un’atmosfera festosa e coinvolgente per tutti i partecipanti.

La Sagra del “Cuzzitiello” e Pizza Fritta

Il culmine della giornata sarà la sagra del “Cuzzitiello”, un evento culinario imperdibile che celebra uno dei piatti più amati della tradizione locale. Accanto al “Cuzzitiello”, sarà possibile gustare anche la deliziosa pizza fritta, un’altra specialità che arricchirà il palato dei presenti.

Ospite d’Onore

A rendere ancora più speciale la sagra del “Cuzzitiello” sarà la presenza di Ciro De Cicco, vincitore dell’Arcimboldo d’oro 2024. La sua partecipazione conferma l’importanza dell’evento, che non solo celebra la cultura e le tradizioni culinarie locali, ma si configura anche come un momento di riconoscimento e celebrazione dei talenti del territorio.

Conclusione

L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano trascorrere una giornata all’insegna del divertimento, della tradizione e della buona cucina. Gli Arcobalenati vi aspettano in piazza Felice Esposito per vivere insieme la magia dei giochi di una volta e il gusto autentico del “Cuzzitiello”. Non mancate a questo appuntamento imperdibile!