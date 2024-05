Successo Straordinario per la Prima Edizione del Festival “Riscontri d’Autore” ad Avellino

La prima edizione del Festival “Riscontri d’Autore” si è conclusa domenica 19 maggio ad Avellino, attirando un notevole afflusso di pubblico, nonostante le sfide poste da condizioni meteorologiche non ottimali. L’evento, che ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi visitatori, si è distinto per la ricca varietà di incontri e attività che hanno catturato l’interesse di un pubblico eterogeneo.

Per la prima volta, il Terebinto Edizioni di Ettore Barra ha presentato alla città il suo intero catalogo in un unico luogo, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare una vasta gamma di pubblicazioni letterarie. Lo stand della casa editrice è stato particolarmente ammirato per il suo allestimento accogliente e funzionale, che includeva un elegante angolo salotto con divano, sedie e un tavolino, utilizzato per interviste, momenti di lettura e interazioni dirette con gli autori.

Uno dei momenti più emozionanti del festival è stato il salotto letterario di domenica, dedicato alla poesia, che ha riscosso un particolare successo. L’evento ha visto la partecipazione della rinomata poetessa Rossella Tempesta, la quale ha contribuito con un intervento di ampio respiro sulla cultura irpina, elogiando i tre autori presenti (Miriam Barbone, Emilia Dente e Andrea Pinto). Questa sessione, con la moderazione di Monia Gaita, ha dimostrato la vitalità e la rilevanza della poesia contemporanea nel panorama culturale italiano.

I moderatori dei vari eventi hanno svolto un ruolo cruciale nel guidare le discussioni e nel facilitare un dialogo costruttivo tra gli autori e il pubblico. Si sono infatti avvicendati nella conduzione Floriana Guerriero, Elisa Forte e Fiorentino Vecchiarelli. Il direttore artistico del festival, Gianluca Amatucci, ha guidato con maestria le numerose attività, assicurando il successo di ogni singolo evento.

In aggiunta, la casa editrice ha utilizzato la sua pagina Facebook per trasmettere in diretta gli eventi, permettendo a un pubblico ancora più ampio di partecipare virtualmente al festival. Questi video sono ora disponibili per essere rivisti, offrendo una risorsa duratura che continua a ispirare e coinvolgere gli appassionati di letteratura e arte.

Il Festival “Riscontri d’Autore” si è affermato come un significativo appuntamento culturale, dimostrando l’impegno del Terebinto Edizioni e dell’Associazione “Riscontri” nel promuovere la letteratura e l’arte e nel sostenere dialoghi significativi.

L’evento non solo ha rafforzato il tessuto culturale di Avellino e dell’Irpinia, ma ha anche sostenuto un’importante causa umanitaria: il progetto solidale in Madagascar dell’Associazione “Avellino per il Mondo“. Metà dei proventi derivanti dalla vendita dei libri è destinata a sostenere il funzionamento di una clinica, dimostrando il potere della cultura di trascendere i confini e apportare cambiamenti significativi nella realtà sociale.