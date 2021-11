AVELLA. Beccati dalla Forestale mentre effettuavano taglio abusivo. Multati e denunciati

I Carabinieri Forestali durante un normale controllo de territorio hanno colto in flagrante alcuni cittadini avellani che stavano effettuando il taglio abusivo di alberi in pieno Parco del Partenio, privi delle autorizzazioni necessarie. Identificati sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Avellino per gli atti consequenziali. I mezzi utilizzati per il taglio sono stati sequestrati. I fusti sono stati sottoposti a sequestro e consegnati al Comune di Avella per la custodia.

