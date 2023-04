Incidente nel pomeriggio di oggi ad Avella in via Madonna de Carmine, un’ auto ha investito un’anziana che stava attraversando la strada. L’anziana donna è rimasta a terrà fino all’arrivo dell’ambulanza che l’ha trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino. In quel tratto di strada, il parcheggio indiscriminato, in entrambi i lati della carreggiata, rende difficile sia la circolazione delle auto che pericoloso il transito dei pedoni.