AVELLA. Napoli Campione d’Italia, in caso di matematica certezza già domenica è pronta la sfilata per il paese

Mario Montanile, responsabile el “Club Napoli Patuti Avella” comunica a tutti i tifosi napoletani che avendo la FGCI, concesso lo spostamento della partita con la Salernitana a domenica alle ore 15,00, potrebbe accadere di diventare CAMPIONI d’ Italia già alle ore 16,45. Se ciò dovesse accadere i “PATUTI” si danno appuntamento a fine partita in località MULINELLO (strada verso il Fusaro) ad Avella, per una sfilata Paesana. “Non possono, né devono mancare bandiere, magliette e tutto quello che è AZZURRO e TRICOLORE. Tutti quelli che che intenderanno partecipare, saranno GRADITI!! FORZA NAPOLI sempre, e BUON SCUDETTO a TUTTI. Ovvio che se non dovesse verificarsi, rimanderemmo il tutto a prossima data. Se succede e dovesse piovere, ci vedremmo comunque”.