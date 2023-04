Aiello del Sabato: soggiorno marino e cure termali per gli anziani della comunità

Anche quest’anno il Comune di Aiello del Sabato, guidato dal Sindaco Sebastiano Gaeta, ha organizzato il consueto programma estivo dedicato agli anziani della comunità. “Sarà il momento ricreativo e di svago per gli anziani di Aiello del Sabato – afferma il Sindaco – che, dopo aver effettuato la prenotazione presso i nostri uffici, potranno partire per delle belle mete, facilmente raggiungibili, trascorrendo momenti di socialità e di relax, operando azioni concrete di prevenzione per il miglioramento della propria salute e del proprio benessere”.