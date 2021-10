AVELLA. Arriva il primo consiglio comunale del sindacato di Vincenzo Biancardi. Ecco la giunta

Dopo la vittoria alle elezioni del 3 e 4 ottobre scorso il neo sindaco della cittadina Archeologica Vincenzo Biancardi è pronto a debuttare ufficialmente in consiglio comunale con la fascia tricolore. La prima assise è stata fissata per venerdì 22 ottobre alle ore 17,00, la sede sarà il teatro Biancardi onde permettere anche ai cittadini di partecipare in un numero maggiore rispetto a quello che invece può contenere la sala Alvarez del Palazzo Baronale.

Nella prima seduta il consiglio comunale dovrà obbligatoriamente procedere, oltre all’elezione del presidente del consiglio, alla verifica della eleggibilità dei propri componenti, primo adempimento che deve precedere ogni altro atto, e alla elezione della commissione elettorale comunale. Nella stessa seduta ci sarà il giuramento del sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana. Inoltre, il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta. Giunta che non riserverà sorprese, si seguirà l’ordine degli eletti, ad eccezione del consigliere Domenico Biancardi, il primo eletto della lista a cui non sarà affidato nessuno incarico, assessore con carica di vice sindaco sarà la consigliera Anna Alaia, poi a seguire Biancardi Giovanni, Caruso Antonia e Luigi Biancardi. Non si conoscono ancora le deleghe che ognuno poi si occuperà.

