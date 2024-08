AVELLA. Ancora una soddisfazione per l’Isis NOBILE AMUNDSEN sede di Avella per il progetto Erasmus Plus.

Un’altra borsa di studio per l’alunna Sjria Canonico neo diplomata della 5° A. L’alunna vince una borsa di studio che prevede la permanenza a Malta per un periodo di tirocinio di 6 mesi. Alla soddisfazione della famiglia si aggiunge quella delle responsabili del progetto Prof.ssa D’Ercole Paola e della Prof.ssa Giove Antonella coordinatrice di classe, della responsabile di sede prof. ssa Balbi Caterina e della dirigente scolastica Conte Luigia. Erasmus plus è il Programma dell’Unione europea nei settori dell’Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello Sport, per il periodo 2021-2027. All’interno del programma assumono ruoli centrali alcuni temi chiave quali l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione verso il digitale e la promozione della partecipazione alla vita democratica da parte delle generazioni più giovani. Sjria trascorrerà sei mesi in Spagna per studiare, imparare e lavorare cosa che dovrebbe diventare la norma, così come l’essere in grado di parlare altre due lingue oltre alla propria lingua madre, per lei sarà un ottima occasione di formazione, un’esperienza unica.