AVELLA. Alessandro Conte incanta anche fuori provincia. Successo per il cantante a Pontecagnano (SA). Video

Grande successo per Alessandro Conte, il noto cantante avellano che da anni con le sue canzoni e melodie incanta il pubblico irpino e non solo, infatti l’artista è stato protagonista anche fuori provincia nello scorso fine settimana, esattamente a Pontecagnano, in provincia di Salerno, dove invitato ad allietare un 50° anniversario di matrimonio, di Francesco e Carolina, si è esibito ricevendo applausi e complimenti. Ciliegina sulla torta l’Ave Maria cantata agli “sposi” nella chiesa che è riuscita ad emozionare anche un il celebrante non nuovo a queste esibizioni ovvero a don Rosario. Il parroco entusiasta si è complimentato con lui non limitandosi ad apprezzamenti lusinghieri. Lo stesso don rosario ha poi invitato il cantante neomelodico per altri appuntamenti per il prossimo futuro. Ecco il video dell’Ave Maria.

adsense – Responsive – Post Articolo