AVELLA. Agli “Skal Europe Award 2023” vince il progetto “DMO Irpinia” promosso dal Comune di Avella. FOTO

Il Iprogetto del Comune di Avella, quale comune capofila in partenariato con l’ente Parco Regionale del Partenio e i comuni rientranti nel territorio del Parco, è stato il terzo più votato agli Skål International Sustainable Tourism Awards.

L’Assemblea Generale annuale di Skal Europe Area Committee ha conferito onori ai progetti riguardanti la promozione di viaggi responsabili ed ecologici. Il Consiglio ha consegnato a Tito Livio Mongelli, Presidente di Skal Italia il riconoscimento conferito al progetto “Dmo Irpinia: Il Rinascimento di un territorio rurale” che porta la firma della Dott.ssa Nelly Russo quale membro di SKAL International Napoli che ha riconosciuto gli sforzi di trasformazione della DMO Irpinia nel ridefinire un’area rurale come destinazione veramente sostenibile. ‘Welcome Irpinia’, il primo modello di destinazione green della Regione Campania, promuove lo sviluppo sostenibile valorizzando il patrimonio culturale, naturale e gastronomico e sostenendo al tempo stesso il turismo green.

Il progetto DMO Welcome Irpinia prosegue l’escalation a livello internazionale agli Skål International Sustainable Tourism Awards. UNWTO – United Nations World Tourism Organization e Skål International continuano a unire le forze nel 2023 per dare una dimensione maggiore a questi premi, che Skål International ha assegnato il 04 Novembre a Malaga. Il Progetto Dmo Welcome Irpinia conquista il terzo posto posto a livello internazionale.