Avella, affluenza al 49% alle ore 12: oltre metà degli elettori ha già votato in due sezioni

AVELLA – Cresce in modo significativo la partecipazione al voto nel secondo giorno di consultazioni. Alle ore 12 di oggi, lunedì, ad Avella si registra un’affluenza complessiva del 49%, con 3.311 elettori che si sono recati alle urne su un totale di 6.768 aventi diritto.

Nel dettaglio delle sette sezioni, il dato mostra forti differenze interne, con alcune sezioni che superano nettamente la soglia del 50% e altre più indietro.

Ecco la situazione sezione per sezione:

Sezione 1: votanti 898 – hanno votato 427 ( 47,55% )

Sezione 2: votanti 972 – hanno votato 498 ( 51,23% )

Sezione 3: votanti 938 – hanno votato 513 ( 54,70% )

Sezione 4: votanti 941 – hanno votato 438 ( 46,55% )

Sezione 5: votanti 999 – hanno votato 479 ( 47,95% )

Sezione 6: votanti 1.101 – hanno votato 540 ( 49,00% )

Sezione 7: votanti 919 – hanno votato 416 (45,27%)

Le sezioni 2 e 3 trascinano la media cittadina, con affluenze rispettivamente del 51,23% e del 54,70%. Più basse, invece, le percentuali delle sezioni 4 e 7, entrambe sotto il 47%.

Il dato del 49% complessivo rappresenta un incremento importante rispetto alla giornata di ieri e colloca Avella tra i comuni della zona con la partecipazione più alta nella fascia mattutina.

L’affluenza definitiva sarà determinante per comprendere la risposta degli elettori e la portata della mobilitazione sul territorio.