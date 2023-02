ATRIPALDA. “Un insolito inverno”- ed. Liguori, presentazione del libro di Alberta De Simone

Tutto pronto per la presentazione del libro “Un insolito inverno”- ed. Liguori, della pregevolissima Alberta De Simone con il Primo Incontro con l’Autore – ACIPeA 2023, in programma per il 25 Febbraio ore 17,00, presso la Chiesa della Maddalena in Via Roma, 152 ad Atripalda.

Il programma prevede i saluti del sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo, quelli di Raffaele Di Gisi, responsabile della Chiesa della Maddalena, Carmelina Di Paolo, vicepresidente ACIPeA. Intervengono Lucia Gaeta, presidente ACIPeA, Alberta De Simone autrice, Ivana Picariello giornalista.