 Atripalda (AV)- Il Liceo De Caprariis si apre al mondo tra CERN ed Erasmus+

Il Liceo “V. De Caprariis” di Atripalda, negli ultimi tempi, pare aver assunto una vera e propria vocazione internazionale. Tre meritevoli studenti dell’istituto atripaldese, infatti, hanno appena fatto ritorno dal CERN di Ginevra, essendosi aggiudicati, per la terza volta consecutiva e tra oltre 2700 partecipanti, la vittoria del concorso “Adotta un filosofo + uno scienziato”. Il progetto, promosso dalla Fondazione Campania dei Festival d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, ha l’obiettivo di invogliare gli studenti ad approfondire i legami tra scienza e filosofia, stimolando la curiosità e la fantasia delle giovani menti. Il terzetto vincitore-composto da Roberto Meoli, Cristian Manzo e Felicia Ambrosone- ha convinto la giuria grazie ad un cortometraggio volto ad indagare la tematica dell’edizione 2023: la dicotomia “Oggettivo/Soggettivo”. Esperienze di questo tipo sono destinate a diventare sempre più frequenti. Dal prossimo anno scolastico il “De Caprariis” entrerà a far parte a pieno titolo del programma “Erasmus+”, dando la possibilità agli alunni di prendere parte a soggiorni scolastici e tirocini formativi all’estero.”Una grande conquista”, così descrivono l’Erasmus i docenti responsabili in attesa della prima tranche di fondi prevista per giugno. (Andrea Squittieri)