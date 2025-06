Asse Mediano e SS7 Quater, strade della morte: nuovo appello per la sicurezza dopo due gravi incidenti

Due gravi incidenti in poche ore, uno sulla SS7 Quater nei pressi dello svincolo di Lago Patria e un altro sull’Asse Mediano, riaccendono i riflettori su una situazione ormai fuori controllo lungo le principali arterie tra Pozzuoli e Giugliano in Campania. A lanciare un appello urgente è l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, che denuncia l’assenza di sicurezza e la pericolosità crescente di questi tratti stradali.

Negli ultimi giorni si è registrato un incremento preoccupante di sinistri, spesso accompagnati da episodi di criminalità come il lancio di sassi dai cavalcavia o la truffa dello specchietto, fenomeni che aggravano il senso di abbandono e insicurezza vissuto da residenti e automobilisti. Le strade appaiono sempre più come un territorio privo di controllo, dove il rischio di incidenti gravi è costante.

Particolarmente accorato è l’appello del personale sanitario, che racconta la fatica di intervenire quotidianamente su scene tragiche, spesso con vittime intrappolate tra le lamiere. Una fatica che non nasce dal dovere del soccorso, ma dalla consapevolezza che molte di queste tragedie potrebbero essere evitate con una gestione più attenta e lungimirante del territorio.

Nella nota diffusa dall’associazione si sollecitano interventi immediati, rivolgendosi in particolare ai sindaci dei comuni interessati e al nuovo sindaco di Giugliano in Campania. La richiesta è chiara: servono controlli costanti, azioni di prevenzione, misure strutturali per migliorare la sicurezza e impedire che quelle che dovrebbero essere normali vie di comunicazione continuino a trasformarsi in trappole mortali.

Le istituzioni locali sono chiamate a rispondere con urgenza a questa emergenza silenziosa, che ogni giorno mette a rischio vite umane. L’appello non può più essere ignorato.