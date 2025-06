“Mugnano del Cardinale: oltre 150 visite senologiche per una giornata di prevenzione oncologica tra impegno e solidarietà”.(foto)

Grande partecipazione a Mugnano del Cardinale per la giornata di prevenzione oncologica organizzata dall’associazione AMOS, con il patrocinio dell’amministrazione comunale guidata dal dottor Alessandro Napolitano. L’iniziativa, dedicata alla salute del seno, ha registrato oltre 150 visite senologiche gratuite, svoltesi in un clima di forte adesione da parte della cittadinanza, nonostante il caldo torrido.

A fare gli onori di casa è stato l’assessore Fulvio Litto, tra i principali promotori dell’evento, che ha contribuito attivamente all’organizzazione anche grazie alla sua esperienza professionale presso l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino.

Le visite sono state effettuate dal dottor Carlo Iannace, senologo di grande esperienza e sensibilità, che ha affrontato l’intera giornata con straordinaria dedizione. In condizioni climatiche particolarmente difficili, il medico ha lavorato senza sosta, riuscendo a soddisfare tutte le richieste dei partecipanti. La sua presenza si è rivelata un valore aggiunto fondamentale per il successo dell’iniziativa, coniugando competenza, disponibilità e umanità.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di sensibilizzazione sul tema della prevenzione oncologica, confermando la necessità di promuovere appuntamenti analoghi anche in futuro. L’auspicio è di poter ampliare l’offerta coinvolgendo ulteriori specialisti, per rispondere in modo sempre più capillare alle esigenze sanitarie della comunità.