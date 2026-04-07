Artemis II, missione storica: record nello spazio e osservazioni sul lato nascosto della Luna

Una giornata destinata a restare nella storia dell’esplorazione spaziale. La missione Artemis II ha raggiunto uno dei suoi momenti più significativi con il passaggio ravvicinato alla Luna e il nuovo record di distanza dalla Terra mai toccato da un equipaggio umano.

A bordo della navetta Orion, gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen hanno superato il primato detenuto dalla missione Apollo 13, arrivando a circa 406mila chilometri dal nostro pianeta. Un traguardo che segna un passo fondamentale nel programma di ritorno dell’uomo sulla Luna.

Durante il sorvolo del lato nascosto del satellite si è verificato il previsto blackout delle comunicazioni con la Terra, durato circa 40 minuti. Una fase delicata ma già programmata, necessaria per consentire alla navetta di operare nella zona non coperta dai segnali terrestri.

Nel corso della missione, l’equipaggio ha osservato e documentato numerosi punti della superficie lunare, ben 35 siti di interesse scientifico. Tra questi, il cosiddetto “mare Orientale”, un enorme bacino da impatto con un diametro superiore ai 900 chilometri, situato tra il lato visibile e quello nascosto della Luna.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al cratere Hertzsprung, uno dei più grandi presenti sulla superficie lunare, con un diametro di circa 600 chilometri. Le osservazioni sono proseguite per diverse ore, fornendo dati importanti per le future missioni.

Nel corso del viaggio, gli astronauti hanno inoltre testato le nuove tute pressurizzate, progettate per garantire maggiore sicurezza e autonomia anche in condizioni estreme, sia durante il volo che nelle fasi di emergenza.

Non è mancato anche un momento simbolico: l’equipaggio ha chiesto di poter assegnare il nome a due crateri lunari, proponendo “Integrity”, come la capsula Orion, e “Carroll”, in memoria della moglie del comandante Wiseman.

Dopo aver raggiunto il punto di massimo avvicinamento alla Luna, a circa 6.550 chilometri dalla superficie, la navetta ha iniziato la traiettoria di rientro verso la Terra. L’ammaraggio è previsto nei prossimi giorni al largo della costa californiana.

Artemis II rappresenta una tappa fondamentale nella nuova corsa allo spazio: un viaggio che non è solo record, ma anche conoscenza e preparazione per le future missioni che riporteranno l’uomo sulla Luna.