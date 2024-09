Appia Day a Benevento. Tra salvaguardia dell’ambiente e valorizzazione culturale.

In occasione di Appia Day 2024, ieri domenica 22 settembre , a Benevento ha avuto luogo la giornata dedicata all’Appia Regina Viarum. Un legame tra archeologia, riscoperta del territorio e soprattutto della sua salvaguardia. L’ evento, con il patrocinio del Comune di Benevento è stato organizzato dal circolo Legambiente di Benevento, a cui hanno aderito altre 10 associazioni del territorio, che hanno provveduto con i loro volontari, alla pulizia dell’area sottostante il ponte romano Leproso, nonché quella vicina della chiesa Clementina.

Al termine, si è tenuto, un convegno con discussione all’aperto, proprio sull’Appia Regina Viarum, all’inizio del ponte Leproso e vi hanno preso parte; Francesco De Pierro ( Vicesindaco di Benevento), Alessandro Rosa ( Assessore all’Ambiente Comune di Benevento), Antonella Tartaglia Pulcini (Assessore alla Cultura Comune di Benevento), Angelo Pepe (Sindaco di Apice), Francesca Ferro ( Direttrice Legambiente Campania), Antonietta Raduazzo (Consigliera CSV Irpinia Sannio ETS), Donato Madaro ( Amministratore Unico ASIA Benevento ), Armando Ciardiello (Coordinatore dell’evento Circolo Legambiente di Benevento). Inoltre erano presenti, i rappresentanti delle varie associazioni, che hanno aderito all’Appia Day.

Di seguito, riportiamo sintetizzati alcun interventi: Francesco De Pierro: “Assolutamente è stata una giornata speciale, verso la quale, si è spesa incessantemente l’amministrazione comunale ringrazio a nome di tutta l’amministrazione l’associazione Legambiente insieme ad una proficua collaborazione con l’ amministrazione comunale e con tutte le associazioni e volontari, che hanno, reso possibile questa giornata. Oggi, abbiamo scritto una pagina bella. Questa giornata coniuga la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione culturale. Non dimentichiamo che questa pulizia odierna avviene sul secondo sito Unesco di cui l’amministrazione si pregia e ne va, particolarmente orgogliosa. Benevento, ricordiamo è una delle poche città al mondo, che ha due siti come patrimonio Unesco e avviene appunto su questa via Appia Viarum Regina, il ponte Leproso. Abbiamo percorso un lungo tratto, ammirando la bellezza di questi luoghi, la naturalezza di questi luoghi e che dire, possano ripetersi più spesso varie iniziative di questo tenore. Come amministrazione comunale, stiamo lavorando anche per istituire la commissione ambiente, e in tal senso ringraziare l’ assessore Rosa, la Professoressa Petrosa e l’assessore Tartaglia Polcini, che si è spesa per far sì, che questa zona diventasse patrimonio dell’Unesco “.

Francesca Ferro : “La risposta dei volontari puliamo il mondo è sempre pronta, e c’è stata partecipazione. C’è la voglia di darsi da fare, c’è la voglia di ripulire e rigenerare dei luoghi, anche insomma attraversano la nostra quotidianità. Ripulire il mondo è sempre un grande successo. Dopo il riconoscimento dell’Appia patrimonio mondiale dell’ Unesco, va riqualificata dove ce ne fosse bisogno. Ma, anche valorizzata e sensibilizzare, perché un patrimonio come questo non solo va tenuto bene, ma va anche fatto conoscere a tutte le generazioni “.

Alessandro Rosa: “E’ una bella giornata, perché abbiamo pulito un sito che passa sull’ Appia Regina Viarum. E la giornata è stata anche arricchita dallo storico esperto Erasmo Timoteo. Quindi, dobbiamo dire, che ambiente e cultura sono andati benissimo all’unisono. Siamo aperti a tutte le associazioni di volontariato, abbiamo coinvolto il comitato di quartiere di Santa Clementina e devo dire un grazie anche al mondo della scuola, perché è venuta una delegazione della San Filippo”.

Armando Ciardiello :”Ringrazio tutti i presenti e le dieci associazioni che con i loro volontari hanno partecipato a questo evento di Legambiente. E’ stato un successo di partecipazione, e un plauso va anche all’amministrazione comunale di Benevento, per il supporto datoci. Va anche sottolineato, che non abbiamo trovato molti rifiuti, e questo dimostra, che la città di Benevento è pulita”.

Antonietta Raduazzo :”Porto i saluti del presidente del CSV Irpinia Sannio Raffaele Amore, e voglio ringraziare tutti i ragazzi che oggi hanno operato, per ripulire le aree del ponte Leproso e di Santa Clementina. Perché, c’è bisogno di salvaguardare l’ambiente, che circonda questi bellissimi luoghi su cui esistono ancora resti della Regina Viarum. Il riconoscimento mondiale, del valore storico dei due siti riconosciuti a Benevento dall’Unesco, tra cui il ponte Leproso dove ci troviamo, è un motivo di orgoglio per tutti noi, che unito all’arco di Traiano, sono i simboli, dell’importanza di Benevento ai tempi dell’impero romano”.

Il convegno all’aria aperta, si è concluso con i saluti ai presenti del vicesindaco De Pierro.

Carmine Martino