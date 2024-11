Anteprima della XI Notte Nazionale del Liceo Classico al Convitto Nazionale

Anche quest’anno, in attesa della XI Notte nazionale del Liceo classico, prevista per il 4 aprile 2025, il Convitto Nazionale “ Pietro Colletta” aderirà, nel pomeriggio di venerdì 29 novembre 2024, all’ Anteprima dell’evento che, su indicazioni del Comitato organizzativo, presieduto dal Prof. Rocco Schembra, si propone di riprendere nei Licei, aderenti all’ iniziativa, momenti particolarmente riusciti della scorsa X Notte nazionale, per poi annunciare il tema comune proposto per l’evento del 4 aprile 2025.

Sarà riproposta la performance degli allievi della II A del Classico tradizionale, portata in scena l’anno scorso, sui talenti dell’800 e del ‘900, raccontati nel libro “ Il mondo in pugno”, in presenza, stavolta, dell’ autrice Cinzia Tani, giornalista, autrice televisiva e radiofonica dalla pluriennale esperienza, dal 2004 Cavaliere della Repubblica, formatasi alla scuola di Giovanni Minoli, nonché conduttrice di programmi di successo e autrice di diversi saggi e romanzi sui disagi dell’adolescenza e sulla triste realtà dei femminicidi.

Venerdì prossimo al Convitto, a partire dalle 18, sfileranno, dunque, in scena, giovani alunni della II A del Liceo classico, coordinati dalla Prof. Cinzia Favorito, che interpreteranno alcuni dei “ ragazzi prodigiosi” protagonisti de “ Il mondo in pugno” (Bobby Fischer, Mary Shelley, Jesse Owens, Clara Schumann, Marie Curie, Guglielmo Marconi, Luis Braille, Niccolò Paganini, Nellie Bly). Allo spettacolo seguirà un talk con l’autrice, a cura del Prof. Pellegrino Caruso; la Prof.ssa Ilenia D’Oria avrà cura di annunciare la tematica scelta per la prossima Notte nazionale, relativa al mare, introducendo e curando un suggestivo momento coreografico-musicale.

La serata, fortemente sostenuta dal Rettore Dirigente Prof. Attilio Lieto, con il supporto organizzativo della D.S.G.A, Dott.ssa Elvira Martorano, si concluderà con un brindisi augurale, per ricordare a tutti che i nostri giovani, “insieme”, con la forza del talento, possono avere la capacità di prendere “il mondo in pugno”.