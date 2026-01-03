Avella, rinviato l’evento per bambini al Giardino Vanvitelliano: maltempo in arrivo

AVELLA – A causa delle previsioni meteo avverse, l’evento di animazione per bambini in programma per il 6 gennaio presso il Giardino Vanvitelliano è stato rinviato. La decisione è stata assunta in via precauzionale alla luce delle piogge annunciate per l’intera giornata, che avrebbero potuto compromettere lo svolgimento delle attività all’aperto.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Wake Up – Agenzia di Animazione & Spettacolo, era pensata come un momento di festa dedicato ai più piccoli in occasione dell’Epifania. La nuova data dell’evento sarà comunicata nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali.

L’amministrazione comunale ringrazia cittadini e famiglie per la comprensione, rinnovando l’invito a seguire gli aggiornamenti per partecipare al recupero dell’iniziativa in condizioni di maggiore sicurezza e serenità.