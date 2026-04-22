Incidente sulla Statale 690, scontro tra auto e camion: muore un giovane di 27 anni

Una tragedia ha colpito la comunità di Scafati. Un ragazzo di 27 anni, Biagio Liban Di Lallo, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri lungo la Statale 690 Avezzano–Sora.

Il sinistro si è verificato intorno alle 6:30 nel territorio di Balsorano, al confine con la provincia di Frosinone. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto ha coinvolto una Fiat 500X, a noleggio, e un mezzo pesante che procedeva nella direzione opposta.

Il giovane viaggiava sul lato passeggero dell’auto ed è morto sul colpo a causa della violenza dell’impatto. Il veicolo è stato ridotto a un ammasso di lamiere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale Anas. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore per consentire i soccorsi e i rilievi.

I due conducenti sono rimasti feriti: lievi le condizioni del camionista, mentre resta sotto osservazione il guidatore dell’auto. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma tra le ipotesi al momento c’è anche una manovra di sorpasso che avrebbe provocato lo scontro.

La Procura ha aperto un’indagine per omicidio stradale per accertare eventuali responsabilità.

La salma del giovane è stata trasferita all’ospedale di Avezzano, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Profondo il cordoglio a Scafati, dove il sindaco Pasquale Aliberti ha espresso parole di dolore per la scomparsa del giovane, ricordando una vita spezzata troppo presto e lasciando emergere il senso di sgomento che ha colpito l’intera comunità.

Numerosi i messaggi di vicinanza alla famiglia, mentre si spera nel miglioramento delle condizioni del ragazzo rimasto gravemente ferito.