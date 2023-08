L’artista Dorotea Virtuoso espone ad Avellino

Continua l’appuntamento con arte in città ad Avellino per promuovere anche il turismo. Infatti il 25 agosto nella splendida cornice di piazzetta Biagio Agnes, dalle ore 19.30 /23.00 troveranno forma e sostanza i “Volti di Dorotea”, quadri e dipinti di arte figurativa dedicati all’universo femminile che mettono in luce volti di donne di ogni età e provenienza, con le loro insicurezze e i loro sentimenti più puri e autentici dell’artista graphic web Dorotea Virtuoso.

Opere coinvolgenti disegnate su foglio con matite colorate e pastelli e ravvivate con un intervento grafico prima della stampa su tela.