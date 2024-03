Altavilla Irpina (AV)- Il 22 marzo forum sulla diffamazione a mezzo stampa.

di Andrea Squittieri

Il 22 marzo 2024-alle ore 16:30- il Palazzo Comitale “De Capua” di Altavilla Irpina ospiterà il Forum dal titolo “Diffamazione a mezzo stampa: requisiti, effetti, tutele e sanzioni”. Il convegno, rivolto a giornalisti, avvocati, professionisti e semplici cittadini, precede l’approvazione di una nuova legge riguardante il reato di diffamazione a mezzo stampa. Il provvedimento in dirittura d’arrivo prevede la non punibilità dell’autore della presunta diffamazione in caso di pubblicazione di una smentita, nonché l’istituzione di sanzioni di natura economica in luogo della carcerazione. Riguardo questo ed altri nodi dibatteranno diversi ospiti, tra cui il presidente dell’OdG Campania Dott. Ottavio Lucarelli, moderati dal giornalista pubblicista e avvocato Roberto Vetrone. Molteplici anche i partner istituzionali: il Forum, organizzato da AL.AM. Conciliazione e Mediazione di Avellino, gode della collaborazione dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, dell’AIGA di Avellino e del Sole 24 Ore. L’ ingresso-libero e gratuito- permetterà, inoltre, agli appartenenti agli ordini professionali dei giornalisti e degli avvocati di ottenere crediti per la formazione professionale continua.