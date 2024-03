“Donne nell’arte”: mostra pittorica promossa in occasione dell’8 marzo dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Nola

Nola – In occasione dell’8 marzo il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Nola, in collaborazione con Aiga, Camera Civile, Camera Penale, Movimento Forense, Nad-Nuova avvocatura democratica, Scuola Bruniana e Rotary Club Nola – Pomigliano d’Arco, ha organizzato una mostra dal titolo “Donne nell’arte” che sarà ospitata dal Comune di Nola dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Ad intervenire all’evento artisti di alto profilo, come Pasquale Caraviello, Giacomo Pietoso e Claudia Madera.

Pasquale Caraviello espone in via permanente presso la galleria d’arte contemporanea “Bombonniere” di Giulietta Calzini in Sanremo. Di lui hanno scritto “Caraviello…dipinge passione: per la vita, per il tempo che scorre e per quello che si ferma, per i ricordi, per le nostalgie, per i sentimenti funesti e quelli che ti cullano, per la dolcezza e per l’irriverenza. Esprime perché prima è imploso. E solo chi implode può esplodere” (Merisabell Calitri, storica d’arte).

Giacomo Pietoso, poeta, pittore e cantautore, espone i suoi dipinti in tutto il mondo ricevendo prestigiosi conferimenti e critiche artistiche da parte di autorevoli esperti quali Vittorio Sgarbi e Angelo Crespi. E’ stato definito come il fondatore di una nuova corrente pittorica, il Sensazionismo.

Claudia Madera, giovane pittrice contemporanea per la quale pittura è quella poesia che buca il foglio per far entrare ed uscire emozioni, luce e trasformazione.

“La giornata dell’8 marzo” – spiega il Presidente del CPO Nola, l’avvocato Cristina Spizuoco –viene definita come Festa della donna ma è più corretto parlare di Giornata internazionale della donna, dato che più che essere una festività deve essere considerata come una occasione di riflessione sui traguardi raggiunti e su quelli, purtroppo, ancora lontani. Lo scopo della mostra è proprio quello di offrire spunti di riflessione attraverso le opere degli artisti coinvolti raffiguranti, ciascuno secondo la propria sensibilità ed il proprio punto di vista, la figura della donna”.

La mostra, che per il suo interesse ha ottenuto il patrocinio morale del Comune di Nola e dell’Ordine degli Avvocati di Nola, è aperta al pubblico dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso il Comune di Nola.