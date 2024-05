SANT’Oggi. Lunedì 13 maggio la chiesa venera la Beata Vergine Maria Fatima, sant’André Hubert Fournet e beata Giuliana di Norwich

Oggi 13 maggio la chiesa venera la, il 13 maggio 1917 la Beata Vergine Maria apparve, a Fátima (Portogallo), a tre pastorelli: Lucia dos Santos (10 anni) e ai cugini Francesco e Giacinta Marto (9 e 7 anni), mentre badavano al pascolo in località Cova da Iria, riferirono di aver visto una Signora vestita di bianco, splendente più della luce, con le mani congiunte in preghiera e dalle quale scendeva un rosario. La Madre di Dio invitò Lucia, Francesco e Giacinta a fare ritorno, per altre 6 volte, nello stesso luogo ogni 13 del mese, fino ad ottobre. Dei tre bambini, solo Lucia avrà la possibilità di parlare con la Madre di Dio, Giacinta la vedrà ed ascolterà le sue parole senza mai parlare mentre Francesco la vedrà soltanto. Durante le sue apparizioni la Beata Vergine Maria rivelò ai fanciulli di avere alcuni messaggi da Dio, che occorreva portare a conoscenza di tutti gli uomini, affinché potessero mettersi in salvo. Dio offriva la pace a tutto il mondo, a condizione che l’umanità avvertisse l’esigenza di riparazione, avvicinandosi alla preghiera. In occasione della prima apparizione, la Madonna non si presenta, ma chiede ai tre bambini di pregare con il Santo Rosario e di tornare sul posto per altre sei volte, durante le quali spiegherà loro chi è perché ha bisogno del loro aiuto. Nel secondo incontro la Madonna chiede a Lucia di imparare a leggere e scrivere per trasmettere i suoi messaggi. Informa Francesco e Giacinta che a breve intraprenderanno un viaggio verso il Cielo e rivela le sofferenze del suo Cuore Immacolato per le offese subite. In occasione del terzo incontro, invece, la Madonna mostrò alcune immagini dell’Inferno, conseguenza dei peccati degli uomini. Ed ancora, nel terzo incontro i tre pastorelli vengono fatti partecipi del terzo segreto di Fatima, svelato solo nel 2000. È in questo incontro che la Madonna chiede la conversione della Russia ed in generale di tutti gli uomini. Il 13 agosto, quando sarebbe dovuta avvenire la quarta apparizione, purtroppo i bambini erano stati allontanati dal luogo e condotti in prigione, poiché ai rifiutavano di ritrattare le rivelazioni e di svelare i trucchi delle apparizioni. Ma qualche giorno dopo, il 19 agosto, seguì una nuova apparizione con cui la Beata Vergine Maria chiese che venisse costruita una cappella nel luogo delle apparizioni, grazie alle offerte dei fedeli. La volta successiva, la Madre di Dio apparve promettendo ai pastorelli ed alla folle di 30 mila persone che nell’apparizione di ottobre si sarebbe presentata ed avrebbe compiuto un miracolo visibile a tutti, in modo che tutti potessero credere. Il 13 ottobre, la Madre di Dio si presentò come la Madonna del Rosario. Informò i presenti che la guerra sarebbe finita, i soldati sarebbero tornati a casa ma che gli uomini avrebbero dovuto cessare di offendere il Signore. Quel giorno, il 13 ottobre, la pioggia scendeva con insistenza, la Madonna compì il prodigio del sole, che si mostrò come un disco d’argento opaco, che non riscaldava. I presenti dichiararono di averlo visto ballare ed improvvisamente tutti gli abiti bagnati dall’acqua erano asciutti. Francesco e Giacinta morirono pochi anni dopo, rispettivamente nel 1919 e nel 1920, a causa dell’epidemia di spagnola che in quegli anni fece molte vittime. Lucia invece divenne monaca carmelitana scalza, e mise per iscritto nelle sue Memorie gli eventi accaduti a Fátima, così come lei stessa li aveva visti.