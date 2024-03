San Martino Valle Caudina abbraccia la mobilità sostenibile: protocollo di intesa con MeCharge per l’installazione di colonnine di ricarica auto elettriche

Ulteriore passo per la svolta green nel Comune di San Martino Valle Caudina grazie al Protocollo di Intesa stipulato tra l’Ente e la divisione MeCharge di Stener Srl per l’installazione di tre colonnine di ricarica per veicoli elettrici. L’iniziativa, guidata dal Sindaco Pasquale Pisano, mira a promuovere la mobilità sostenibile e a posizionare la città in prima linea nell’adozione di tecnologie all’avanguardia.

Queste colonnine di ricarica rappresentano un passo significativo verso una mobilità urbana evoluta e sostenibile. Dotate delle più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota, le infrastrutture saranno installate in specifiche aree di parcheggio del territorio cittadino.

L’approccio “intelligente” di MeCharge è finalizzato a rispondere alle attuali e future esigenze della mobilità urbana, fornendo soluzioni all’avanguardia. Le colonnine, oltre a rappresentare un investimento nella sostenibilità ambientale, garantiranno un servizio affidabile e innovativo per i residenti e i visitatori di San Martino Valle Caudina.

“Si tratta di un’ulteriore iniziativa al passo con i tempi – ha commentato il Sindaco Pasquale Pisano- che ci permette di dotare, senza costi per l’Ente, il territorio comunale di colonnine elettriche, garantendo così un nuovo servizio ai nostri concittadini; ma questo è soltanto un primo passo, il nostro impegno sarà quello di installarne altre per coprire tutte le zone del nostro paese”.

La divisione MeCharge di Stener Srl esprime “la sua gratitudine al Comune di San Martino Valle Caudina e al Sindaco Pisano per la collaborazione e la condivisione dell’entusiasmo necessario per contribuire attivamente a una città più verde e all’avanguardia dal punto di vista tecnologico”.