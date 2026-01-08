ALMANACCO DEL GIORNO. Giovedí, 8 Gennaio 2026

S. MASSIMO , S. SEVERINO
Settimana n. 02
Giorni dall’inizio dell’anno: 8/357
A Roma il sole sorge alle 07:37 e tramonta alle 16:56 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 08:03 e tramonta alle 16:56 (ora solare)
Luna: 10.35 (tram.) 22.54 (lev.)
Marte sorge alle 7.45 e tramonta alle 16.52. Distanza: km 360.000.000 . Parte illuminata: 100,0 %.
Proverbio del giorno:
Pota a la luna di gennaio se vuoi riempir le botti.
Aforisma del giorno:
Il peccato confessato è mezzo perdonato, ma nascosto è perdonato del tutto (P. Veron)