ALL’ITE AMABILE DI AVELLINO IL MENTAL COACH SIMONE CARABELLA

“La città siamo noi. Il coraggio delle proprie idee per dar voce a chi voce non ne ha”. E’ su questo tema che il prossimo 29 gennaio alle ore 10,30 si terrà un incontro presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico Economico “Amabile” di Avellino in via Morelli e Silvati con il personal trainer e mental coach Simone Carabella. In apertura il saluto del dirigente scolastico Antonella Pappalardo. Modera l’avvocato penalista del foro di Avellino Almerigo Pantalone.

“Con questa iniziativa – ha spiegato la preside Pappalardo – intendiamo proporre ai ragazzi un nuovo modello di educazione al senso civico utilizzando strumenti e linguaggi in linea con le nuove tendenze della comunicazione. Come educatori dobbiamo sforzarci di cambiare il paradigma che regola l’approccio ai social network e allo stesso tempo dobbiamo essere in grado di spiegare ai nostri ragazzi come gestire adeguatamente il rapporto tra conoscenza e innovazione tecnologica”.