All’Interporto di Nola presentato il calendario del Pastificio Leonessa 2024

Ecco l’anteprima 2024 dell’originale Calendario Leonessa, storico pastificio artigianale campano che, da quasi 50 anni, porta avanti l’impegno e la tradizione degli antichi Pastai Napoletani, presentato presso il Pastabar Leonessa all’interno dell’Interporto di Nola. Ogni anno l’azienda valorizza le nuove proposte con la presentazione del Calendario Leonessa, affidando la realizzazione dei piatti a noti chef, anche di cucine stellate, uno per ogni mese dell’anno, in base alla stagionalità degli ingredienti. Per Rosario LOPA, questa iniziativa va nella direzione di promuovere e valorizzazione uno dei prodotti capofila del patrimonio agroalimentare della Campania e di tutto il Sud, tra i prodotti cardini della piramide della Dieta Mediterranea, la PASTA. È fondamentale capire che una comunicazione diretta e che rispecchia la quotidianità culturale del nostro sapere mangiare, può attrarre turismo e il turismo crea attività economica ed occupazione. L’iniziativa del Pastificio Leonessa, voluta dalla Famiglia Leonessa e in particolare da Oscar, attraverso la pubblicazione del nuovo calendario 2024, abbinato alle ricette di diversi chef, espressione del territorio, ed il coinvolgimento dei giovani degli istituti alberghieri regionali, va in questa direzione. Attrarre significa anche raccontare un territorio bellissimo, cultura enogastronomica, cultura dell’ambiente e dobbiamo essere bravi noi nel individuare i giusti coinvolgimenti. Il coordinamento dell’evento affidato a Luisa Del Sorbo Communication Manager Company By Tourist Ltd. Cosi a margine della presentazione del calendario Leonessa 2024, il Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo, Rosario Lopa, presenziando alla iniziativa.