AD ARIANO IRPINO “NATAL’ART_E’ ANCORA NATALE”

Il 28, 29 e 30 dicembre appuntamento in Piazza Plebiscito alle ore 18.00 per lo spettacolo di Video Mapping promosso dall’amministrazione comunale. Vi aspettano

anche animazione per bambini e l’evento enogastronomico “AgriNatale”. A partire da domani, ritorna lo spettacolo di i e a p n nella Città di Ariano Irpino. L’evento promosso dall’Amministrazione Comunale, avrà luogo in Piazza Plebiscito il 28, 29 e 30 dicembre a partire dalle ore 18.00 alle 23.00. Un’esperienza immersiva di suoni, colori e forme che illuminerà Piazza Plebiscito, e in particolare lo storico Palazzo Vescovile e il Campanile della Cattedrale, simbolo della Città di Ariano. Uno spettacolo invernale e natalizio che ci incanterà in questi ultimi giorni dell’anno, ma che vuole essere anche un messaggio di condivisione e di sensibilizzazione verso il tema ambientale e della cultura sostenibile, leitmotiv del Natale Arianese 2023. Un ritorno importante che segue la riuscitissima manifestazione di “Vicoli ed arte DeLight”, e difatti anche in questo nuovo appuntamento l’Amministrazione ha voluto mettere al centro l’arte in tutte le sue sfaccettature e non a caso ha scelto di inaugurare la riapertura del “Putipù”, il centro culturale e musicale dedicato alle arti e rivolti ai giovani, fortemente voluto dall’Assessorato alle politiche giovanili, proprio il 29 dicembre presso la storica sede del Boschetto Pasteni alle ore 12.00, a seguire a partire dalle 18.00 in Piazza Plebiscito una “Jam Session” aperta a tutti i nostalgici e nuovi talenti che vorranno partecipare. Ma non è finita qui.

Sempre nella meravigliosa location della Piazza principale di Ariano Irpino, in occasione del Video Mapping, ci sarà “ ”, evento enogastronomico con degustazione e mercatino di prodotti tipici, a cura della Cooperativa Filoverde in collaborazione con l’Associazione Aglianico LASCO dell’Arianese e dell’associazione Horeca Ariano Irpino. Il menù delle tre serate avrà il sapore di “casa”, piatti della tradizione proposti dalla eccellenza della ristorazione arianese.

Il 28 e 29 dicembre alle ore 18.00, animazione per bambini, a cura del “Il Paese Dei Balocchi” di Enrico Cardinale e dell’Associazione Arcobaleno – animazione feste bambini – Ariano Irpino. E ancora, musica e intrattenimento per tutti i gusti e gran finale sabato 30 dicembre con l’ultimo appuntamento con il “Forum Christmas Season”, a cura del Forum dei Giovani – Ariano Irpino.