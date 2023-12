Giovani All’Opera: Risate e Solidarietà sul Palco di Camposano

Questa sera, e nei giorni di 28, 29 dicembre, 4 e 5 gennaio, l’Opera Parrocchiale San Gavino di Camposano si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e risate grazie alla performance del gruppo teatrale “Giovani All’Opera”. I giovani attori porteranno in scena la commedia in due atti di Gaetano Di Maio, intitolata “Mettimmece d’accordo e ce vattimme”.

L’attesa commedia, che avrà il suo inizio questa sera, segna la celebrazione della loro undicesima rappresentazione teatrale, tutte eseguite a Camposano durante le festività natalizie. Il gruppo ha dimostrato nel corso degli anni un impegno costante nel regalare al pubblico locale momenti di spensieratezza e divertimento durante le festività.

L’evento teatrale rappresenta non solo un’occasione per intrattenersi con una commedia brillante, ma anche un’opportunità per contribuire alla solidarietà. L’accesso alle rappresentazioni sarà possibile solo attraverso l’acquisto di biglietti, il cui ricavato sarà devoluto in beneficienza all’associazione “La Casa di Matteo”. Quest’ultima ha lodevoli progetti, tra cui la realizzazione di due case di accoglienza destinate a bambini orfani con disabilità medio e gravi, affetti da gravi malformazioni, tumori e patologie che richiedono cure particolari e, soprattutto, amore familiare e un accompagnamento verso la fine della vita.

Gli spettatori avranno l’opportunità di unire il piacere dello spettacolo alla generosità, contribuendo a una causa nobile che cerca di fornire comfort e assistenza a chi ne ha più bisogno. La serata promette di essere un mix di risate, emozioni e solidarietà, incorniciate dall’impegno e dalla passione dei giovani attori di “Giovani All’Opera”.