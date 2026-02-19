Allerta meteo in Campania: temporali dalle 16 e proroga per vento e mare agitato

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali a partire dalle ore 16 di oggi, giovedì 19 febbraio, e fino alle 16 di domani, venerdì 20 febbraio. Contestualmente è stata prorogata l’allerta per vento forte e mare agitato già in vigore sul territorio regionale.

Peggioramento in arrivo

Il quadro meteorologico, già caratterizzato nelle ultime ore da venti intensi, subirà un ulteriore peggioramento. Secondo le valutazioni del Centro Funzionale regionale, sono previste:

• Precipitazioni sparse, anche a carattere di intenso rovescio o temporale

• Venti forti sud-occidentali, con possibili raffiche

• Mare agitato, con rischio di mareggiate lungo le coste maggiormente esposte

Una situazione che potrebbe determinare criticità soprattutto nelle aree costiere e nei centri urbani più vulnerabili.

Attivati i protocolli di sicurezza

La Protezione Civile invita le autorità competenti ad attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e a mettere in campo tutte le misure previste dai Piani comunali di protezione civile, sia strutturali che non strutturali, per prevenire e mitigare eventuali disagi.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta a:

• Monitoraggio del verde pubblico

• Verifica della stabilità di strutture esposte al vento

• Controllo delle aree costiere soggette a moto ondoso

• Costante collegamento con la Sala Operativa regionale

Massima prudenza

Si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione agli aggiornamenti ufficiali e di limitare gli spostamenti non necessari nelle zone maggiormente esposte ai fenomeni previsti.

Le prossime ore saranno decisive per valutare l’evoluzione del quadro meteo, mentre resta alta l’attenzione su tutta la Campania.