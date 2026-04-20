Cimitile, riapre la Casa Comunale: restituito alla città il cuore istituzionale.(foto)

Cimitile ritrova uno dei suoi simboli più importanti. Dopo anni di lavori, è stata inaugurata la rinnovata Casa Comunale in Piazza Conte Filo della Torre, restituendo alla comunità un luogo centrale per la vita istituzionale e civile del paese.

La cerimonia, svoltasi il 19 aprile 2026, ha segnato non solo la riapertura di un edificio, ma anche un momento significativo per l’intera cittadinanza. Il Municipio torna infatti ad essere punto di riferimento per l’attività amministrativa e spazio di incontro tra istituzioni e cittadini.

All’inaugurazione hanno preso parte numerose autorità, tra cui il presidente del Consiglio regionale della Campania Massimiliano Manfredi, l’onorevole Giovanni Mensorio, Giuseppe Sommese e diversi sindaci del territorio. Presenti anche i dipendenti comunali, protagonisti di un lavoro lungo e complesso che ha accompagnato tutte le fasi della riqualificazione.

Il clima che si è respirato è stato quello di una comunità che guarda avanti, con rinnovato senso di appartenenza. Proprio dalla piazza principale, cuore della vita cittadina, si rilancia l’impegno a mantenere aperto il dialogo con il territorio e a proseguire nel percorso di crescita condivisa.

A sottolineare il valore simbolico della riapertura è stato il sindaco Balletta: «Non è la casa di questa amministrazione, ma la casa di tutti», un messaggio che racchiude il significato più profondo dell’iniziativa.

La riapertura del Municipio rappresenta così un punto di ripartenza per Cimitile, tra continuità istituzionale e nuove prospettive, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra amministrazione e comunità.