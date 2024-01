Alimentazione invernale degli anziani: ecco alcuni consigli sui cibi che rinforzano il sistema immunitario

Ogni anziano dovrebbe seguire una dieta personalizzata prescritta da un nutrizionista in caso di particolari problemi e patologie, tuttavia, ci sono alimenti e nutrienti che riescono a migliorare il funzionamento del sistema immunitario e che sono particolarmente utili per avere un organismo sano, così come ci sono alcune abitudini, cibi grassi e alimenti che devono essere evitati.

Ecco alcuni consigli utili per quanto riguarda l’alimentazione della terza età nei mesi invernali, un periodo in cui è necessario rinforzare l’organismo per affrontare le temperature rigide.

Idratazione ed energia nel regime alimentare degli anziani

Parlare di idratazione in inverno potrebbe apparire scontato e paradossale ma in realtà è proprio nei mesi freddi che bisogna prestare particolare attenzione alla disidratazione, il motivo è molto semplice: con le temperature rigide corpo e mente accusano di meno la sete e si tende a bere di meno.

Il corpo di una persona anziana tende a disidratarsi più velocemente e per sopperire al fabbisogno è opportuno bere almeno due litri di acqua ogni giorno , anche attraverso bevande come tè e tisane, brodi e zuppe vegetali, verdura e frutta consumata magari come spuntino.

Mangiare frutta e verdura soprattutto i legumi non solo assicura la giusta idratazione ma copre anche in buona parte il fabbisogno energetico delle persone anziane.

Cibi di stagione adatti all’alimentazione della terza età

Mangiare frutta e verdura nella giusta quantità significa coprire il fabbisogno nutrizionale di antiossidanti, vitamine e minerali.

Il periodo freddo è ricco di ottimi alimenti di stagione che contengono diverse proprietà benefiche, come gli spinaci, la barbabietola, le carote, i ravanelli, i cavoli, le rape, i broccoli e le zucche.

Ognuna di queste prelibatezze stagionali deve essere inserita nel piano nutrizionale, facendo sempre attenzione a evitare le carni rosse preferendo quelle bianche, limitanto al massimo i fritti, i dolci e gli alcolici, nemici della salute in ogni fase della vita soprattutto nella terza età.

Nutrienti e integratori naturali a supporto del sistema immunitario

Per equilibrare bene i nutrienti la proporzione nell’alimentazione regolare deve ripartirsi al 25 – 30% di lipidi, che si trovano nelle carni bianche, pesce magro, verdura, frutta e nei formaggi, facendo attenzione a evitare quelli stagionati troppo a lungo che contengono un livello elevato di grassi.

Il 50 – 60% dei nutrienti deve essere coperto dai carboidrati, l’unica accortezza per un regime alimentare sano è preferire pane, pasta e riso integrali, o magari i cereali come il farro, onde evitare l’accumulo di grassi in eccesso. La proporzione delle proteine per un’alimentazione sana delle persone anziane è del 15 – 20%.

In caso di diete particolari come quella vegetariana o vegana ma anche di particolari carenze nutritive è possibile assumere integratori naturali che possiedono molti benefici per gli anziani sia per quanto riguarda vitamine, sali minerali, proteine e carboidrati che per altri problemi come il gonfiore alle gambe, la spossatezza o per aumentare le energie per affrontare la giornata e svolgere attività fisica.