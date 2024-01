Un grottese sul podio del Campionato italiano di pesca sportiva. Congratulazioni a Gianfranco De Maino

Ha sfiorato il podio per due anni consecutivi ma quest’anno ce l’ha fatta: Gianfranco De Maino ha conquistato il terzo posto al Campionato Italiano di pesca sportiva “Trota lago”, competizione nazionale riconosciuta dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva, svoltasi a dicembre a Frosinone.

Prima la difficile qualificazione alle semifinali di Pescara presso “King of lake”, poi la finale al lago “La Rocca” di Frosinone dove sono arrivati solo i migliori 100 di tutta Italia. Una bella soddisfazione per Gianfranco, 42 anni, una passione per la pesca sin da quando era bambino:

«A 14 anni ho iniziato a frequentare il fiume, i torrenti ed il laghetto del nostro comune – afferma – La passione mi ha portato ad iscrivermi per la prima volta ad una società già esistente a Grottaminarda, l’ASP Grottaminarda; con il passare degli anni l’interesse è aumentato e mi sono trasferito in altre società per crescere agonisticamente. Prima con una società di Calore di Mirabella Eclano dove ho conosciuto anche il mio socio Tolmino Colella e poi con una società di Roma, la “Cannisti prima porta”. Ho fatto non pochi sacrifici poichè ogni fine settimana partivo per Roma ed altre località italiane per gareggiare.



Nel corso degli anni insieme al mio socio abbiamo anche creato un marchio (Advance) proprio per la vendita di prodotti per la pesca, azienda che si trova qui a Grottaminarda. Lo scorso anno poi, ritornando da Roma, abbiamo preso una decisione importante: creare una nuova società, la “Team Advance” per incentivare anche altre persone di Grottaminarda e dei paesi limitrofi ad avvicinarsi a questa disciplina sportiva, in particolare i bambini. E con questa società mi sono classificato in finale ed ho conquistato il podio».

«Mi risulta che davvero per un soffio Gianfranco non sia il secondo più forte d’Italia – Afferma il Consigliere Delegato allo Sport, Michele Spinapolice –. Il terzo posto resta una grande soddisfazione che arricchisce e rende onore alla nostra comunità. Quindi a nome del Sindaco e dell’intera Amministrazione le congratulazioni a Gianfranco De Maino che, anche per la sua storia di vita, mostra quanto siano importanti le passioni e lo sport per realizzarsi e per raggiungere i propri obiettivi non solo agonistici ma anche lavorativi.

Cogliamo l’occasione per congratularci anche con un altro nostro concittadino, Biagio Carannante, che fa parte della stessa società sportiva, “Team Advance”, che è salito sul podio del Campionato Provinciale di Caserta».