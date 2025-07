Alex Britti infiamma l’Anfiteatro Romano di Avella con la magia del suo blues-pop

Ieri sera, sabato 5 luglio 2025, lo storico Anfiteatro Romano di Avella ha ospitato una serata indimenticabile: il concerto di Alex Britti, protagonista dell’AvellArt Festival 2025. L’evento, gratuito su prenotazione e a ingresso libero con prenotazioni esaurite, ha trasformato il suggestivo sito archeologico in un teatro sotto le stelle di grande suggestione.

Un palco tra storia e musica

Alle ore 19:00 si sono aperti i cancelli, accolti da un pubblico eterogeneo: famiglie, giovani e appassionati provenienti dalla provincia e oltre. L’imponente struttura in tufo, risalente all’epoca romana e cuore del Parco Archeologico, ha fatto da cornice ideale per lo spettacolo .

Dalle 21:30, Britti ha incantato con il suo mix distintivo di chitarra blues, energia pop e virtuosismo. Non sono mancati i grandi successi — “La vasca”, “7000 caffè”, “Una su un milione” e “Oggi sono io” — insieme a brani più recenti del suo progetto “Feat.Pop” . Il risultato? Un viaggio musicale coinvolgente che ha attraversato oltre 25 anni di carriera.

Il concerto è parte dell’AvellArt Festival, ideato per animare i luoghi storici di Avella con arte e spettacoli. Dopo eventi come ArcheoSoul (tenutosi alle Tombe Romane), l’anfiteatro si conferma cuore pulsante del cartellone estivo promosso da Regione Campania, Comune di Avella, Fondazione Avella Città d’Arte e Animus Ignis, in collaborazione con Friends & Partners

L’Amministrazione comunale aveva predisposto un piano viabilità speciale — con strade chiuse e parcheggi dedicati — per garantire sicurezza e comfort ai presenti. L’ingresso libero, su prenotazione, ha permesso a tanti spettatori di vivere un’esperienza unica, in equilibrio tra musica dal vivo e valore archeologico.